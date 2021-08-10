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Пожары в Греции охватили территорию в 65 тысяч гектаров

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Фото: Konstantinos Tsakalidis / Bloomberg via Getty Images

Размер территории Греции, охваченной пожарами, достиг 65 тысяч гектаров. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Афинскую национальную обсерваторию.

В настоящее время бедствием охвачены три греческих региона: остров Эвбея (там выгорело 46 тысяч гектаров), столичная Аттика (8 тысяч) и Лакония на полуострове Пелопоннес (11 тысяч). На лесной массив в Эвбее приходится 38 процентов выжженной площади, в Аттике — 37 процентов, в Лаконии — 7 процентов. Такие данные получены с помощью европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-2.

Пожары в Греции возникли из-за аномальной жары. В северных пригородах Афин сгорели более 100 домов. Также были сообщения о двоих погибших из-за природной стихии.

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