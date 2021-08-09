ООН предупредила о росте числа экологических катастроф в ближайшее десятилетие из-за нагревания Земли на 1,5 градуса, пишет Daily Mail.

Согласно данным межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (около 200 ученых из 60 стран), поверхность Земли «накаляется» быстрее, чем ожидалось. По прогнозам исследователей, температура должна была повыситься на 1-1,5 градуса в период с 2030 по 2052 год. Теперь считается, что более высокую среднюю температуру столбики термометров покажут на десять лет раньше, до 2040 года.

В связи с этим, человечеству нужно быть готовым к рекордным волнам жары, лесных пожаров и наводнений, считают эксперты. Изменение температуры чревато экстремальными погодными условиями, повышением уровня моря, большим ущербом для здоровья людей, увеличением смертности, потерями для дикой природы и сельскохозяйственных культур.

Ученые добавили, что отметка 1,5 градуса — точка, при которой изменения климата становятся разрушительными. Свои данные эксперты хотят представить на конференции ООН по изменению климата (также известна как COP26), которая состоится в ноябре. Руководитель конференции, британский политик Алок Шарма отметил, что странам придется задуматься над сокращением выбросов. «Этот отчет станет тревожным сигналом, требующим еще больших усилий», — добавил он.

Ранее стало известно, что аномальная жара, побившая температурные рекорды в Канаде в июне 2021-го и в Сибири в 2020 году, вызвана быстрыми темпами глобального потепления. Исследователи также предсказывают новые катастрофические погодные бедствия в течение следующего века.

