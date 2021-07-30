Раскрыто число смертей из-за изменения климата

Дэниел Бресслер (Daniel Bressler) из Колумбийского университета раскрыл количество преждевременных смертей, связанных с антропогенными выбросами углерода в атмосферу. Оказалось, что за весь текущий век растущие выбросы парниковых газов могут привести к смерти десятков миллионов человек во всем мире. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Хотя недавние исследования показывают, что изменение климата может вызвать миллионы преждевременных смертей, текущие оценки социальной стоимости углерода основаны на устаревших исследованиях, не включающих эти прогнозы. Социальная стоимость углерода — это издержки, оцениваемые в долларах, которые экономисты приписывают каждой тонне выброшенного углерода, исходя из предполагаемого будущего ущерба, которые эти выбросы могут нанести.

Бресслер оценил влияние изменения климата на смертность на основе нескольких ключевых исследований общественного здравоохранения, которые оценивали связь преждевременных смертей с высокой температурой воздуха. В то же время он не учитывал последствия штормов, наводнений, ураганов, неурожая, инфекционных заболеваний и военных конфликтов. Предположив, что выбросы продолжат расти, Бресслер пришел к выводу, что каждая тонна углерода, выброшенная сверх нынешнего уровня, вызовет 2,26 на 10 в минус 4-й степени дополнительных смертей в текущем столетии. То есть на каждые 4434 тонны углекислого газа, которые добавляются сверх уровня выбросов 2020 года, приходится одна смерть. Это эквивалентно углеродным выбросам от 3,5 жителя США.

Добавление одного миллиона тонн к базовым выбросам 2020 года приведет к гибели 226 человек. Этот один миллион тонн соответствует ежегодным выбросам 216 тысяч легковых автомобилей, 115 тысяч домов, 35 коммерческих авиалайнеров или 0,24 угольной электростанции.

К 2050 году средние температуры будут на 2,1 градуса Цельсия выше по сравнению с доиндустриальным уровнем. К 2100 году повышение температуры достигнет 4,1 градуса Цельсия. Бресслер прогнозирует, что в соответствии с этим сценарием изменение климата приведет к 83 миллионам дополнительных смертей к 2100 году. Большая часть смертей придется на регионы, которые уже являются самыми жаркими и бедными: Африка, Ближний Восток и Южная Азия. Добавление преждевременной смертности к социальной стоимости углерода дает 258 долларов за тонну.