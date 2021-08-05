Россию назвали одной из самых опасных для планеты стран

Несмотря на то, что многие страны начали активно бороться с вредными выбросами, мир все еще далек от предотвращения глобального потепления. Как пишет Reuters, наибольшую опасность для планеты представляют главные загрязнители, которые до сих пор не представили планы по декарбонизации — Россия и Китай.
«Это ужасно и абсолютно неприемлемо», — считает председатель группы экспертов, консультирующих Форум уязвимых для изменения климата 48 стран, Салимул Хук. Он добавил, что прогресс государств в борьбе с глобальным потеплением должен измеряться реальными действиями по сокращению выбросов, а не размытыми целями на будущее.
По мнению эксперта, текущее отношение некоторых правительств к климатической повестке не остановит повышение температуры относительно доиндустриального уровня на отметке в 1,5 градуса Цельсия, как было установлено в Парижском соглашении 2015 года. Ученые выяснили, что для достижения целей договора миру необходимо вдвое сократить выбросы к 2030 году и совсем перестать их производить к 2050-му.
Институт мировых природных ресурсов (WRI) отметил, что страны, на долю которых приходится больше половины (53 процента) глобальных выбросов, еще не представили или не обновили планы по предотвращению климатических изменений. В то время как входящие в пятерку главных загрязнителей планеты США и ЕС с марта установили более жесткие меры сокращения выбросов, Китай, Индия и Россия — также лидеры антирейтинга — пропустили дедлайн в конце июля. Теперь они будут подвергаться давлению, чтобы успеть обновить планы по климату до ноябрьской 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26) в Шотландии.
Конференция по климату ООН в Глазго даст шанс заключить важные сделки — например, о постепенном отказе от угля, финансировании защиты лесов или адаптации под «зеленые» стандарты инфраструктуры. Однако достичь этих соглашений будет сложнее, если крупнейшие в мире производители выбросов не будут стремиться к их сокращению. Старший научный сотрудник WRI Тарин Франсен сказал, что именно от этих стран зависит большой прогресс в борьбе с катастрофой.
Алекс Скот из аналитического центра по изменению климата E3G заявил, что даже успевшие в срок представить новые меры по декарбонизации государства не справляются с устранением выбросов. По мнению аналитика, Мексика, Бразилия и Австралия пока что прилагают слишком мало усилий, чтобы достичь обозначенных целей.
Россия занимает пятое место в рейтинге крупнейших производителей парниковых газов WRI. Эксперты подсчитали, что токсичность окружающей среды в стране в первом полугодии 2021 оказалась рекордно высокой.
Президент России Владимир Путин признает последствия климатических изменений. Во время прямой линии в конце июня глава отметил, что на территории страны они происходят даже быстрее, чем в большинстве стран мира. А на Петербургском международном экономическом форуме Путин пообещал опередить Европу в предотвращении катастрофы и сократить больший объем выбросов, чем планирует ЕС.
Однако власти пока не спешат бороться с глобальным потеплением. Как сказал депутат Госдумы Павел Завальный, правительство в ближайшее десятилетие не собирается отказываться от ископаемого топлива и переходить на возобновляемые источники энергии.