Россия побила рекорд по опасному загрязнению воздуха

В России увеличилось количество случаев высокого уровня загрязнения воздуха. За первое полугодие 2021 года население страны в четыре раза чаще страдало от опасного смога, чем за аналогичный период 2020-го. Токсичность окружающей среды побила 17-летний антирекорд. Данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

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Согласно статистике, основанной на наблюдениях Росгидромета, подавляющая часть загрязнений высокого и экстремально высокого уровня с января по июнь 2021 года была сконцентрирована в шести регионах. Более 70 процентов инцидентов, связанных с низким качеством атмосферного воздуха, произошли в Красноярском крае (Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Канск). В список токсичных субъектов России также попали Оренбургская область (15 случаев), Архангельская область (12 случаев), Бурятия (7 случаев), Самарская область (4 случая).

Всего по стране за шесть месяцев 181 раз наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) опасных частиц в атмосфере — 161 загрязнение высокого уровня и 20 — экстремально высокого. На Норильск пришлось 92 высоких и 19 экстремально высоких фактов ухудшения воздуха. Еще один случай чрезвычайной токсичности атмосферы зафиксировали зимой сразу в нескольких регионах Приволжья (Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областях). Жители на указанных территориях заметили снег желтого и бежевого цвета.

Предыдущий пик по выбросам был в 2007 году, но тогда за аналогичный период выявили лишь 54 случая серьезного ущерба людям и экологии. Статистику загрязнения воздуха в России FinExpertiza собирает с 2005 года. Эксперты поясняют, что под высоким загрязнением понимается превышение ПДК в десять раз, а под экстремально высоким — что выбросов больше ПДК в 20-29 раз и среда не очищается в течение двух суток. Президент компании FinExpertiza Елена Трубникова добавляет, что резкий скачок в загрязнении воздуха по стране с начала года может быть связан с усилением мониторинга качества атмосферы и восстановлением промышленности от последствий пандемии и локдаунов.

В начале июле Красноярск возглавил антирейтинг городов мира с самым грязным воздухом. Сибирский город с индексом 158, подсчитанным сервисом IQAir, обошел по количеству опасных выбросов в атмосфере столицу Перу Лима (с показателем в 152). Наименьшее количество вредных частиц зафиксировали в воздухе Портленда (США) и итальянского Милана.