В Великобритании грязный воздух превратят в корм для рыб

В Великобритании на биоэнергетической электростанции загрязняющие воздух выбросы углерода будут превращать в экологически чистый корм для рыб, пишет Forbes.

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Внедрением технологии занимается британская энергокомпания Drax совместно со стартапом Deep Branch, который с помощью микроорганизмов перерабатывает промышленные выбросы CO2 в высококачественный альтернативный белок. Считается, что он сможет заменить обычный корм для животных вроде рыбной муки или соевых бобов и замкнуть цикл производства углерода.

В конце этого года инновацию собираются опробовать на выбросах, собранных экспериментальной улавливающей установкой Mitsubishi Heavy Industries на электростанции Drax.

Международное энергетическое агентство в недавнем отчете о переходе на чистую энергию отметило эффективность технологий по улавливанию и хранению углеродных выбросов. По мнению организации, распространение совместной разработки Drax и Deep Branch спасет Великобританию от миллионов тонн выбросов ежегодно и позволит достичь чистого нуля к 2050 году.