Россия заплатит Евросоюзу более миллиарда евро в год из-за углеродного налога

Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти европейских стран в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог, недавно предложенный Еврокомиссией (ЕК). Такие подсчеты приводит РБК, основываясь на утвержденной в Минэкономразвития методике.

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Поставщики российских товаров с большим углеродным следом, таких как железо, сталь, азотные удобрения, электроэнергия, алюминий и прочие, будут вынуждены фактически выплачивать дополнительную адвалорную пошлину в размере 16 процентов от стоимости продукта. В 2020 году Россия поставила в ЕС подобных товаров на сумму почти семь миллиардов евро, таким образом налог в год может составить 1,1 миллиарда евро.

В чем суть нового налога

Ранее одобренный в ЕС углеродный налог должен быть внедрен с 2023 года. Его концепция пока не разработана, однако предполагается, что он будет взиматься с зарубежных производителей товаров, которые выпускаются с нарушением европейских экологических требований, в частности, с чрезмерным выбросом парниковых газов. Так Брюссель хочет улучшить экологическую обстановку в регионе и защитить собственных производителей, которые проигрывают конкуренцию из-за больших расходов на снижение вредных выбросов.

По мнению экспертов Института проблем естественных монополий, налог может послужить источником дискриминации внешних производителей и вызвать у них необоснованные траты. Совокупные дополнительные расходы российских компаний в таких условиях могут составить 160 миллиардов рублей в год — в виде необходимого к уплате налога или трат на модернизацию производственных мощностей.

Чем новый налог грозит России

Европейский рынок крайне важен для России, поскольку поставка углеродоемких товаров в этом направлении занимает наибольшую долю в структуре всего отечественного экспорта. Кроме того, Россия лидирует по поставкам таких товаров в страны ЕС в денежном выражении.

Не исключен вариант, что при наиболее негативном варианте развития событий некоторые российские компании могут потерять конкурентоспособность на европейском рынке из-за резко возросшей себестоимости продукции и вынуждены будут покинуть его.

В России считают углеродный налог ЕС несовместимым с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Так, министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что у России, несмотря на все заверения европейских коллег о соблюдении буквы и духа соглашения ВТО, нет уверенности в этом.

Шанс для России

Ранее в ходе выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что стране в ближайшие десять лет следует радикально изменить экономику, чтобы не остаться в стороне от прогресса. По его словам, перед Россией открывается уникальная возможность встроиться в рынок водорода, но если не поспешить с изменениями, то можно упустить шанс и уступить конкурентам. Кроме того, Чубайс выступил против бесплатной выдачи российским предприятиям так называемых зеленых сертификатов, свидетельствующих о потреблении зеленой энергии. Он указал, что Европа воспримет такую идею как хитрость, а конкуренция в России только ухудшится.

В июне член правления «Интер РАО», глава ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» Александра Панина также увидела шанс для России и ее экономики в мировом тренде на борьбу за экологию. Она отметила, что в России необходимо ввести собственный сертификат, подтверждающий низкоуглеродное происхождение отечественной электроэнергии. Аналоги таких документов существуют во многих странах и, как правило, свидетельствуют о том, что приобретаемая электроэнергия была произведена при помощи возобновляемых источников. «Необходимо доказать, что российская электроэнергия соответствует всем стандартам чистой энергии, имеет очень низкий углеродный след и не подлежит обложению "углеродным налогом". Таким образом, сложившаяся ситуация создает для российской экономики не только угрозы, но и возможности», — отметила Панина.