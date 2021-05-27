Российским компаниям предрекли уход из Европы

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) изучил возможные убытки российских компаний из-за планируемого к введению в странах Евросоюза углеродного налога и предрек некоторым из них уход с европейского рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад организации.

Речь идет о так называемом углеродном налоге, который власти ЕС собираются ввести с 2025 года. Его концепция пока не разработана, однако предполагается, что он будет взиматься с зарубежных производителей товаров, которые выпускаются с нарушением европейских экологических требований. Так Брюссель хочет улучшить экологическую обстановку в регионе и защитить собственных производителей, которые проигрывают конкуренцию из-за больших расходов на снижение вредных выбросов.

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По мнению экспертов ИПЕМ, налог может послужить источником дискриминации внешних производителей и вызвать у них необоснованные траты. Совокупные дополнительные расходы российских компаний в таких условиях могут составить 160 миллиардов рублей в год — в виде необходимого к уплате налога или трат на модернизацию производственных мощностей.

При этом европейский рынок крайне важен для России, поскольку поставка углеродоемких товаров в этом направлении занимает наибольшую долю в структуре всего отечественного экспорта. Кроме того, Россия лидирует по поставкам таких товаров в страны ЕС в денежном выражении.

Эксперты не исключают, что при наиболее негативном варианте развития событий некоторые российские компании могут потерять конкурентоспособность на европейском рынке из-за резко возросшей себестоимости продукции и вынуждены будут покинуть его.