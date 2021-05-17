Российские компании назвали главными пострадавшими от действий Европы

Financial Times назвала российские компании главными пострадавшими от действий властей Европы, готовящихся ввести пограничный углеродный налог.

Речь идет о налоге, получившем название Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), детали которого пока еще прорабатываются Еврокомиссией. Ожидается, что предварительная версия будет представлена в июле.

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Предполагается, что налогом будут облагаться ввозимые на территорию Евросоюза товары (на первом этапе — железа, стали, цемента и удобрений), производство которых не отвечает европейским экологическим нормам. Так Брюссель собирается побудить внешних поставщиков уделять больше внимания вопросам экологии, а также улучшить положение домашних производителей, которые утрачивают конкурентоспособность из-за высоких расходов на снижение выбросов.

По подсчетам издания, опросившего некоторых экспертов и чиновников, наибольшие доплаты в рамках нового механизма будут производить российские компании-экспортеры. Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов уже оценивал потенциальный ущерб от новых мер в три миллиарда евро в год.

Россия, по подсчетам авторов, является крупнейшим поставщиком углеродоемких товаров в страны ЕС. В 2019 году объем импорта составил 10 миллиардов евро.