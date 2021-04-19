В Китае разглядели угрозу госпереворота из-за угля

Российский миллиардер Олег Дерипаска разглядел угрозу госпереворота в Китае из-за угольного бизнеса. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он уточнил, что именно угольные магнаты сейчас активно сопротивляются усилиям властей ограничить вредные выбросы. Дерипаска считает, что Парижские соглашения не выполняются.

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Миллиардер указал, что для борьбы с глобальным потеплением нужно повысить углеродные налоги и закрыть «варварские» угольные станции и котельные. «Китайский угольный бизнес, работающий исключительно с целью обогащения, активно сопротивляется изменениям, и сопротивление это будет только усиливаться. Тут грань, конечно, тонкая, и я бы не исключал возможный госпереворот», — считает предприниматель.

Ранее Bloomberg сообщал, что попытки стран мира снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сделать мир чище оказались под угрозой из-за крупнейших потребителей угля — США, Китая и Индии. Они готовятся нарастить потребление настолько, что снижение выбросов CO2, зафиксированное во время пандемии коронавируса, окажется бесполезным. Так, США в этом году планируют увеличить потребление на 16 процентов, а затем еще на 3 процента в 2022 году. Китай и Индия, на долю которых вместе приходится почти две трети спроса, не планируют сокращать его в ближайшей перспективе. Власти КНР неоднократно заверяли, что страна сможет достичь углеродной нейтральности уже к 2060 году.