Назван неожиданный минус от восстановления экономики после пандемии

Назван неожиданный минус от постепенного восстановления мировой экономики от пандемии коронавируса. С конца прошлого года количество вредных выбросов в атмосферу стало постепенно увеличиваться после исторического падения. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА), в декабре 2020 года глобальные выбросы были на 2 процента выше, чем в том же месяце годом ранее.

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При этом на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений мировые выбросы углекислого газа в энергетике снизились в 2020 году до минимального значения со времен Второй мировой войны. «Поскольку основной спрос на энергию упал почти на 4 процента в 2020 году, глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, сократились на 5,8 процента», — констатировали в МЭА.

Значительное сокращение пришлось на ископаемые виды топлива, особенно на нефть и на уголь. На снижение спроса на топливо сильное влияние оказало сокращение использования автомобильного и воздушного транспорта. Как в США, так и в ЕС выбросы сократились на 10 процентов, причем наиболее резкое сокращение было зафиксировано весной 2020-го. С другой стороны, Китай был единственной крупной экономикой, в которой наблюдался рост выбросов, на 0,8 процента в годовом исчислении, отмечает агентство.

Ранее один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс назвал последствия загрязнения атмосферы такими же губительными, как и от пандемии коронавируса, и предсказал климатическую катастрофу уже в ближайшие десятилетия. По его оценке, в течение 40 лет смертность от повышения уровня температуры на планете сравнится со смертностью от коронавируса — порядка 14 смертей на 100 тысяч человек.