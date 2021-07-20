Оценены перспективы России в торговой борьбе с Европой

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов оценил перспективы иска, поданного Евросоюзом (ЕС) во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России. Свою позицию Титов озвучил РИА Новости.

Претензии ЕС связаны с преимуществами, которые получают российские производители в конкурсах на госзакупках. Еврокомиссия считает, что политика импортозамещения дискриминирует европейские компании.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Бизнес-омбудсмен назвал перспективы ЕС туманными, поскольку изначально в договоре между Россией и ВТО значился пункт, подразумевающий такие ограничения для иностранных товаров.

По словам Титова, Россия придерживается таможенного тарифа Менделеева, предусматривающего поддержку отечественной промышленности и снятие ограничений на импорт при отсутствии внутренних альтернатив.

Титов отметил, что протекционизмом занимается не только Россия. В качестве примера он привел одобренный в ЕС углеродный налог, который придется оплачивать импортерам за ввоз продукции, при производстве которой в атмосферу выделяются вредные вещества.

В начале июля МИД Франции пообещал Москве жесткую реакцию, если подтвердится, что новый российский закон об игристых винах нарушает правила ВТО. Документ обязывает производителей иностранного шампанского маркировать свою продукцию в России пометкой «игристое вино».