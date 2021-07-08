Европа обеспокоилась российским законом о виноделии

В Брюсселе считают, что недавние поправки в российский закон о виноделии и виноградарстве ударит по потребителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла ЕС в России Маркуса Эдерера.

«Европейский союз очень обеспокоен недавними поправками в нормативно-правовое регулирование виноделия в РФ. Я как посол Евросоюза в РФ считаю, что это произошло в контексте недобросовестного эмбарго против Евросоюза», — заявил Эдерер.

По его словам, нововведения могут привести к дефициту европейских продуктов в российских магазинах и будут стоить российским потребителям «более 45 миллионов рублей в год».

Он отметил, что российские импортеры прекратили ввозить товары, защищенные географическими обозначениями, из-за того, что они не соответствуют новому закону и не могут реализовываться в России по текущим декларациям соответствия.

Посол заявил, что Евросоюз продолжит работать по этой мере вместе с европейскими производителями не только шампанского, но и других продуктов, так как целый ряд продуктов попал под эти меры.

«Проанализируем эти шаги в связи с обязательствами России в ВТО, чтобы исправлять ситуацию», — добавил посол.

Ранее аналитики прогнозировали подорожание российских вин. Как сообщали РБК, к следующему году оптовые цены могут подскочить на 15-20 процентов.