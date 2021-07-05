В Кремле оценили закон о приостановке поставок шампанского в Россию

В Кремле оценили закон о приостановке поставок шампанского Moet. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Закон принят, он должен выполняться», — констатировал он. От детальных комментариев по этой теме он воздержался.

Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России». Теперь поставляемая в Россию продукция Moet Hennessy должна будет именоваться игристым вином, а не шампанским.