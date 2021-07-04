Moet Hennessy восстановит поставки шампанского в Россию

Компания Moet Hennessy восстановит поставки своего шампанского в Россию после изменения законодательства, регулирующего маркировку алкогольной продукции. Об этом сообщает Bloomberg.

На бутылках шампанского, отправляемых в Россию, будут маркировки с надписью «игристое вино». По информации агентства, в компании заявили, что возобновят поставки «как можно скорее».

Ранее производитель шампанского и других популярных алкогольных напитков Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками. Причиной сбоя в логистике могут стать изменения в российском законодательстве, согласно которым шампанским в стране смогут называться только произведенные в России напитки.

Также 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России».