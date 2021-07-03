Союз виноделов обвинил Moet Hennessy в шантаже из-за приостановки поставок

Союз виноделов России обвинил компанию Moet Hennessy в шантаже из-за приостановки поставок шампанского в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители объединения заявили, что россияне не останутся без игристого вина. Действия компании они назвали криком на пустом месте.

«Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже», — высказался президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. По его мнению, Moet Hennessy опасается, что их продукт не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России.

Ранее производитель шампанского и других популярных алкогольных напитков Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками. Причиной сбоя в логистике могут стать изменения в российском законодательстве, согласно которым шампанским в стране смогут называться только произведенные в России напитки.