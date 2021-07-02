Россию предупредили о дефиците популярного шампанского

Производитель шампанского и других популярных алкогольных напитков Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками, пишет РБК.

Причиной сбоя в логистике могут стать изменения в российском законодательстве, согласно которым шампанским в стране смогут называться только произведенные в России напитки.

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Остальные должны быть переименованы в игристое вино, и соответствующая маркировка должна появиться на этикетке. При этом производители шампанского, работающие на Moet Hennessy, «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

В связи с этим компания временно приостанавливает отгрузку шампанских вин для всех покупателей в России.

Moet Hennessy входит в холдинг LVMH, принадлежащий французскому бизнесмену Бернару Арно. Последний регулярно попадает в список богатейших людей мира. Компания производит такие напитки, как Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot.