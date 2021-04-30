В России захотели ввести минимальную цену на весь алкоголь

Российские власти захотели ввести в стране минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки. С такой рекомендацией в Совете Федерации обратились к Минфину. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета по экономической политике.

Сейчас МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28 процентов, а также на игристые вина. Распространить такую практику на менее крепкий алкоголь можно будет только после корректировки договора о ЕАЭС, поправки уже подготовлены.

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В Союзе российских пивоваров идею поддержали: там считают, что введение МРЦ на пиво будет способствовать оздоровлению конкуренции в отрасли. В Союзе считают, что литр кегового пива должен стоить 85 рублей, в стеклянной таре — 110 рублей, а в заводской ПЭТ-упаковке — 90 рублей. В Союзе виноградарей и виноделов тоже поддержали идею. Глава организации Леонид Попович напомнил, что МРЦ уже используется для шампанского и было бы логично ввести минимальные цены и на другую винную продукцию.

Против выступили крупнейшие игроки рынка — транснациональные корпорации. Например, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев уверен, что МРЦ на пиво навредит как бизнесу, так и потребителям, а доля контрафакта на рынке вырастет.

Ранее в апреле Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками. С 1 апреля в стране начался эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции, он должен продлиться до конца лета 2022 года. Объясняя необходимость маркировки, в Минпромторге говорили, что такой эксперимент важен, ведь указанная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату».