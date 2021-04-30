Российские власти прокомментировали ввод минимальных цен на весь алкоголь

Вопрос введения в России минимальных розничных цен на весь алкоголь рассматривать пока рано, прокомментировали в Минфине. В министерстве указали, что на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) решений пока нет, передает РИА Новости.

«С просьбами об установлении минимальных цен на алкогольную продукцию неоднократно обращалось бизнес-сообщество», — уточнили в ведомстве. Распространить такую практику на менее крепкий алкоголь можно будет только после корректировки договора о ЕАЭС, поправки уже подготовлены, но никаких решений не принято. «Пока говорить о распространении механизма на весь алкоголь преждевременно», — пояснили власти.

Ранее в пятницу, 30 апреля, газета «Известия» сообщила, что российские власти захотели ввести в стране минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки. Идею поддержали пивовары и виноделы, а крупнейшие игроки рынка — транснациональные корпорации — выступили против. По словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораза Дурдыева, МРЦ на пиво навредит как бизнесу, так и потребителям, а доля контрафакта на рынке вырастет.

Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь (свыше 28 процентов), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Если минимальные цены введут на весь алкоголь, каждая страна самостоятельно будет решать исходя из ситуации на алкогольном рынке, использовать данный механизм регулирования или нет.