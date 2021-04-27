Роспотребнадзор отказался запрещать продажу алкоголя на майские праздники

Роспотребнадзор отказался запрещать продажу алкоголя в России на период майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Instagram службы.

«На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя», — говорилось в сообщении. На момент публикации новости такого поста не обнаружено.

Ранее в столице Тувы Кызыле власти запретили розничную продажу пива и другого спиртного с 1 по 10 мая. Кафе и рестораны города могут вводить такие ограничения на свое усмотрение. Также алкоголь будет запрещено проносить на мероприятия по случаю майских праздников.

Аналогичный запрет в Кызыле вводили на 8 Марта и в период самоизоляции.