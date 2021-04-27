В России предложили провести эксперимент с маркировкой импортного алкоголя

Российский Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

«Предлагаем запустить совместно с ФТС России эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России», — сказал статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов во время заседания коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

С 1 апреля с стране начался эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции, он должен продлиться до конца лета 2022 года. Объясняя необходимость маркировки, в Минпромторге говорили, что такой эксперимент важен, ведь указанная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». Против введения маркировки выступали крупнейшие пивоваренные компании -— AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken. Они предупреждали, что маркировка может привести к росту цен.

В начале апреля стало известно, что в новую Концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма собираются внести предложение о продаже крепкого алкоголя только в специальных магазинах. Если новая антиалкогольная политика будет принята, крепкие спиртные напитки окажутся под угрозой исчезновения в обычных магазинах.