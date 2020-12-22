Путин подписал закон о маркировке алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон о специальной маркировке всей алкогольной продукции, передает РИА Новости.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года за исключением отдельных норм. Сейчас отечественная продукция маркируется федеральными спецмарками (их покупают в Росалкогольрегулировании), а иностранный алкоголь получает акцизные марки (их берут в таможенных органах).

После того как закон вступит в силу, федеральными спецмарками будут помечать весь алкоголь: и отечественный, и импортированный, в том числе из стран ЕАЭС. Росалкогольрегулирование займется контролем выдачи и использованием марок, а таможня сосредоточится на проверке маркировки алкоголя при его декларировании.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в стране вырастут минимальные цены на водку, коньяк и игристые вина. Минимальная розничная цена на водку повысится на 5,7 процента (до 243 рублей за 0,5 литра), стоимость коньяка увеличится на три процента (до 446 рублей), цена на шампанское вырастет также на три процента (до 169 рублей за 0,75 литра).

По результатам недавнего доклада Роскачества, потребление крепких алкогольных напитков в России снижается: люди с водки и коньяка переходят на вино. В первом квартале 2020 года продажи вина в России увеличились на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.