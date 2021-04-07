Крепкий алкоголь оказался под угрозой исчезновения из обычных магазинов

Депутаты Госдумы считают, что крепкий алкоголь нужно продавать только в специализированных магазинах. Такое предложение они планируют внести в новую Концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин.

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Если новая антиалкогольная политика будет принята, крепкие спиртные напитки окажутся под угрозой исчезновения в обычных магазинах. «Чего глаз не видит, того душа не просит», — прокомментировал новую инициативу Говорин. Он также считает, что частные наркоклиники должны сообщать госорганам о пациентах.

«Люди платят частным наркологам, чтобы не попасть на учет и не быть пораженными в правах, поскольку такие последствия могут наступить при обращении в государственные клиники. Мы теряем из видимости людей, которым нужно серьезное, а не просто симптоматическое лечение», — заявил депутат.

Программа по борьбе со злоупотреблением алкоголем, которая находится в стадии разработки, рассчитана до 2030 года. Ее основным элементом должна стать просветительская деятельность, считают авторы.

Цены на водку и пиво отечественного производства в этом году могут вырасти не менее чем на 5 процентов, российские вина подорожают на 10-15 процентов, прогнозирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.