Путин подписал закон о правах на название «Коньяк России»

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Документ об особенностях производства и оборота винодельческой продукции был опубликован в пятницу, 2 июля, на официальном портале правовой информации.

Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России».

Законом также даются определения понятиям «ароматизированные виноградосодержащие напитки», доля этилового спирта в них должна составлять 14,5-20 процентов и «бренди» (доля этилового спирта в них должна быть не менее 37,5 процента), а также других напитков. Крестьянским (фермерским) хозяйствам разрешается производство вин и игристых вин с защищенным географическим указанием.

Документ определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции.

2 июля производитель шампанского и других популярных алкогольных напитков Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками. Причиной сбоя в логистике могут стать изменения в российском законодательстве, согласно которым шампанским в стране смогут называться только произведенные в России напитки.

Ранее в июне были названы самые пьющие регионы России. Больше всего алкоголя с начала 2021 года употребили жители Москвы. За первый квартал горожане приобрели 6,4 миллиона декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков.