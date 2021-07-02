Россия
 
Последние новости
Иммунолог дал совет россиянам без антител после прививки
Танцы москвичей на Патриарших без масок попали на видео 
Сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы
Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19
Минздрав опубликовал рекомендации по вакцинации от коронавируса
Россиянам назвали необходимую частоту повторной вакцинации
Украинец умер через несколько часов после вакцинации Pfizer
Давшего роль трансгендерной женщине Богомолова призвали «вылечить»
Минздрав дал рекомендации беременным по вакцинации от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин подписал закон о правах на название «Коньяк России»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Документ об особенностях производства и оборота винодельческой продукции был опубликован в пятницу, 2 июля, на официальном портале правовой информации.

Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России».

Законом также даются определения понятиям «ароматизированные виноградосодержащие напитки», доля этилового спирта в них должна составлять 14,5-20 процентов и «бренди» (доля этилового спирта в них должна быть не менее 37,5 процента), а также других напитков. Крестьянским (фермерским) хозяйствам разрешается производство вин и игристых вин с защищенным географическим указанием.

Документ определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции.

2 июля производитель шампанского и других популярных алкогольных напитков Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками. Причиной сбоя в логистике могут стать изменения в российском законодательстве, согласно которым шампанским в стране смогут называться только произведенные в России напитки.

Ранее в июне были названы самые пьющие регионы России. Больше всего алкоголя с начала 2021 года употребили жители Москвы. За первый квартал горожане приобрели 6,4 миллиона декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россию предупредили о дефиците популярного шампанского
Россиянам раскрыли схемы развода на деньги в ресторанах
Названы самые пьющие регионы России