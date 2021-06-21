Россиянам раскрыли схемы развода на деньги в ресторанах

Россиянам раскрыли основные схемы развода на деньги в ресторанах и кафе. Об этом рассказала юрист компании Urvista Светлана Петропольская. Ее слова приводит агентство «Прайм».

По словам специалиста, некоторые заведения под видом отсутствия банковского терминала требуют оплаты заказа исключительно наличными. Причин такого подхода может быть несколько — начиная от экономии на обслуживании платежных терминалов, заканчивая «серыми» схемами ухода от налогов, уточнила эксперт.

Также юрист рассказала о подмене дорогих блюд и напитков. «Схема обмана работает следующим образом: посетитель заказывает, например, дорогой коньяк, а на деле получает гораздо более дешевый вариант, разбавленный несколькими кубиками льда или другим спиртным. И мало разбирающиеся в алкоголе клиенты редко могут различить подмену», — пояснила юрист.

«Как показывает практика, многие посетители даже не замечают разницы и платят, соответственно, больше», — заключила Петропольская.

Ранее россиян предупредили об увеличении количества фальшивых туристических сайтов. «Чем ближе к пику сезона, тем больше мошеннических туристических сайтов. Одни люди хотят отдохнуть, а другие — обмануть неопытных пользователей. Например, принять оплату за билет переводом на карту частному лицу. Это одна из популярных сейчас схем», — пояснил PR директор Aviasales Янис Дзенис.