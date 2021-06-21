Названы самые пьющие регионы России

Больше всего алкоголя с начала 2021 года употребили жители Москвы. За первый квартал горожане приобрели 6,4 миллиона декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, сообщают «Известия».

На втором месте оказалась Московская область, жители которой приобрели 6 миллионов декалитров алкогольных напитков. На третьей строчке разместился Санкт-Петербург, где горожане купили 3,37 миллиона декалитров.

Также в десятку любителей спиртного вошли Свердловская область (2,34 миллиона), Краснодарский край (2,16 миллиона), Татарстан (1,63 миллиона), Нижегородская область (1,62 миллиона), Башкирия (1,48 миллиона), Челябинская и Ленинградская области (1,5 миллиона и 1,3 миллиона соответственно).

В феврале Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) сообщал, что в 2020 году потребление водки в стране достигло 4,9 литра на душу человека, что на 2 процента больше, чем годом ранее. В лидирующей по этому показателю Сахалинской области потребление достигло 12,4 литра на душу человека.

Ранее член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил административно ограничить количество спиртного, которое гражданин может приобрести в год. По его мнению, продавать следует не более пяти литров алкоголя в год.