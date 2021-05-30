В России предложили ввести норму покупки алкоголя в одни руки

В России предложили ввести норму, по которой каждый гражданин в одни руки не сможет приобрести больше пяти литров алкоголя в год. С таким предложением выступил член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с URA.RU.

По его словам, основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, необходимо определить допустимый литраж, который россиянин может купить для себя.

«[У Всемирной организации здравоохранения] есть четкое определение, что свыше, например, пяти-шести литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание», — объяснил общественник.

Также Химзаев предложил ряд мер, которые, на его взгляд, позволят сократить объемы контрафактного алкоголя, в частности, вывод специализированных магазинов из населенных пунктов и полная государственная монополия продажи спиртного.