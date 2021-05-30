В России задумались об обязательной установке алкозамков на авто

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на автомобили нарушителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом заявил заместитель главы министерства Василий Шпак, передает РИА Новости.

Алкозамок не дает машине завестись при наличии паров алкоголя в дыхании. Стоимость одного алкозамка может составить от 25 тысяч до 120 тысяч рублей. Нарушитель должен будет оборудовать автомобиль этим устройством за свой счет.

«Если человек хоть раз попался — мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю — на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, чтобы изменить правила таким образом, чтобы все автомобили нарушителя, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — сказал Шпак.

Замминистра также отметил, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний.

Вопрос о внедрении алкозамков в России обсуждается с 2013 года. Уже предлагались варианты как повсеместной установки устройств, так и внедрение таких замков только для водителей, которые уже попадались на вождении в нетрезвом виде. Пока инициативы не доходили дальше анонса законопроектов.

Между тем, алкозамки давно используют в Европе. С 2022 их установка на машинах, произведенных в еврозоне, станет обязательной.