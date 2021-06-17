Женщинам детородного возраста захотели запретить алкоголь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первый проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы на сайте. Ученые захотели запретить алкоголь женщинам детородного возраста.

План призывает страны повышать осведомленность населения о вреде употребления алкогольных напитков. В документе сказано, что особое внимание необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.

Отмечается, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением. Кроме того, это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери. В ВОЗ подчеркнули, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от горячительных напитков.

Как сообщает Daily Mail, британские компании, торгующие алкоголем, назвали предложение организации «сексистским и патерналистским». Так, исполнительный директор Alcohol Change UK Ричард Пайпер заявил: хотя алкоголь действительно может причинить вред плоду, не стоит ограничивать свободу воли взрослого человека. «Для людей важно осознавать эти риски», —подчеркнул он.

В апреле 2018 года депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил привлекать к административной ответственности беременных россиянок за покупку и употребление табака, алкоголя и наркотиков. В качестве наказания депутат предложил штраф на сумму от четырех до пяти тысяч рублей и постановку на профилактический учет.