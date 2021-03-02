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Полиции в США запретили докладывать об употреблении детьми алкоголя и марихуаны

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Фото: Matthew Brown / AP

В Нью-Джерси (штат США) приняли новый закон, согласно которому марихуану разрешили использовать «в развлекательных целях». Об этом пишет NBC New York.

Легально владеть марихуаной можно с 21 года. Выращивать марихуану самостоятельно пока запрещено.

Insider NJ отмечает, что полиции штата также запретили докладывать родителям несовершеннолетних о том, что их застали за употреблением алкоголя или марихуаны. Однако это касается только первого случая: если детей заметят за нелегальным употреблением наркотических веществ второй раз, об этом доложат их родителям. В третий раз несовершеннолетних будет ждать направление в наркологические службы.

Сенатор Майкл Доэрти опасается, что новый закон станет «еще одним шагом по замене родителей на правительство Демпартии». По его мнению, запрет рассказывать родителям о том, что их дети были замечены за употреблением алкоголя или каннабиса лишает их возможности воспитывать отпрысков.

В конце февраля законодатели американского штата Вирджиния одобрили законопроект, который разрешает употребление марихуаны в развлекательных целях с 2024 года. С 2024-го может начаться и легальная продажа каннабиса, также будет разрешено домашнее выращивание.

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