Конгресс США проголосовал за декриминализацию марихуаны по всей стране

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о декриминализации марихуаны по всей стране. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает телеканал NBC.

Теперь законопроекту предстоит пройти утверждение сената и президента.

Проект исключает марихуану из списка запрещенных веществ, позволяет развивать бизнес в этой сфере и получать назначение врачей на употребление наркотика в медицинских целях. Если сенат и президент утвердят закон, отменятся все ранее вынесенные приговоры суда за употребление или хранение марихуаны, в которых обвинения не связаны с насилием.

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Палата представителей впервые подняла вопрос о легализации марихуаны на федеральном уровне. За принятие проголосовали 222 демократа и пять республиканцев. Большинство республиканцев — 158 — высказались против, при этом всего шесть представителей Демократической партии согласились с ними.

Авторы документа считают декриминализацию марихуаны по всей стране одним из способов борьбы с системным расизмом в США. «Слишком долго борьба с наркотиками была направлена против молодых людей, особенно чернокожих, и игнорировала советы экспертов», — заявил демократ Эрл Блуменауэр, один из инициаторов принятия законопроекта. Однако Республиканская партия выступила с резкой критикой законопроекта. В сенате они контролируют большинство, поэтому ожидается, что документ не попадет на подпись президенту.

2 декабря в ООН проголосовали за исключение каннабиса из списка наркотиков. Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля.

В ноябре сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США. Употребление марихуаны в медицинских целях легализовано в ряде европейских стран (Италия, Чехия), а также в более чем 30 штатах США. В других государствах, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса, — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется.