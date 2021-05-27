В Госдуме отреагировали на идею запретить продажу самогонных аппаратов в России

Идея запретить в России продажу самогонных аппаратов — правильная, так как нелегальное производство алкоголя на продажу запрещено. Об этом заявил бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает радиостанция «Говорит Москва».

Онищенко указал, что при наличии данного запрета самогонные аппараты приобрести можно.

«В советское время не за самогон, а за наличие аппарата людей сажали в тюрьму. А сейчас у нас производство алкоголя должно иметь специальное разрешение. Если я покупаю аппарат, значит, я буду нелегально производить алкоголь», — сказал он.

Онищенко добавил, что нужно требовать соблюдения уже принятых мер, в том числе повышения акцизов на алкоголь.

Таким образом депутат отреагировал на предложение уполномоченного при президенте России по защите прав потребителей Бориса Титова запретить в стране открытую продажу самогонных аппаратов. В докладе, представленном его аппаратом, указано, что кустарно произведенный самогон часто выпускается для продажи, а не для личных нужд. Также под сомнение ставится качество производимой подобным образом продукции.