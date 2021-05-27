В России предложили запретить продажу самогонных аппаратов

Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова предлагает запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров.

В частности, отмечается, что кустарно произведенный самогон «зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд». Также под сомнение ставится качество «продукции», в которой показатели вредных веществ могут многократно превышать норму.

Необходимо жесткое регулирование продажи самогонных аппаратов, — резюмировали в службе бизнес-омбудсмена.

Ранее стало известно, что наиболее популярны запросы о продаже самогонных аппаратов в Липецкой, Воронежской и Тульской областях, Хакасии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на Чукотке. Всего же такие запросы стабильно интересуют жителей 31 региона страны.

В декабре 2020 года выяснилось, что самыми пьющими регионами России в 2020 году признаны Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области. По данным исследования проекта «Трезвая Россия», в пятерку самых трезвых субъектов страны вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Москва оказалась на 13-м месте рейтинга самых трезвых регионов, Санкт-Петербург — на 16-м.