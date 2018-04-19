Курящих и пьющих беременных россиянок предложили наказывать

Беременных россиянок предложили привлекать к административной ответственности за употребление алкоголя или сигарет. Соответствующий законопроект подготовил депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров, передает РИА Новости в четверг, 19 апреля.

В качестве наказания депутат предложил штраф на сумму от четырех до пяти тысяч рублей и постановку на профилактический учет.

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«Проектом предлагается установить, что в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной или алкогольной продукции (продавца), сомнения в отсутствии беременности у женщины, приобретающей табачную продукцию (покупателя), продавец обязан потребовать у покупателя документ, позволяющий установить отсутствие состояния беременности у покупателя», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Не выполнивших эти требования продавцов спиртного и табака будут, согласно документу, штрафовать. Для юридического лица предусмотрена максимальная санкция в размере миллиона рублей.

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