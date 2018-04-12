Суд разрешил курить в самолетах

Ленинградский областной суд отменил решение суда первой инстанции по иску авиакомпании «Победа» к курильщику, из-за которого экипаж совершил вынужденную посадку в Москве, передает Life.

Отмечается, что решение суда в пользу курильщика фактически разрешает курить в самолете без каких-либо потенциальных серьезных санкций для нарушителя, создающего угрозу жизни пассажиров.

Авиакомпания пыталась взыскать с курильщика расходы, понесенные из-за вынужденной посадки, включая стоимость топлива, обслуживание рейса во Внуково, рабочее время экипажа, лизинг и прочее. Сумма иска составила 194 тысячи рублей. Представитель компании подчеркнул, что в крыло самолета заправляют до 20 тонн высокогорючего авиатоплива, а в туалетных комнатах «много легковоспламеняющегося пластика и бумаги».

21 июля 2017 года командир рейса Махачкала — Санкт-Петербург принял решение о вынужденной посадке из-за сработавшего датчика детектора дыма и доклада членов экипажа, чтобы исключить риски возникновения пожара на борту. Стоянка в московском аэропорту Внуково продолжалась не более 35 минут.

Суд первой инстанции признал законным требование «Победы», но апелляция отменила это решение. По данным авиакомпании, с июля у нее было около 15 вынужденных посадок по вине курильщиков.

В мировой практике за курение на борту существует практика не только серьезных штрафов, но и реальных тюремных сроков. К числу авиакомпаний, которые ввели полный запрет курения на воздушном судне относятся Air Canada, Air France, Delta, Emirates, Finnair, Lufthansa и многие другие.

