«Аэрофлот» предложит доступ в интернет на среднемагистральных самолетах

Укзкофюзеляжные самолеты компании «Аэрофлот» Airbus 320 и 321 будут оснащены оборудованием для доступа в интернет и к стриминговой системе развлечений. Тендер на оснащение, а также на оказание услуг связи в течение 3,5 года выиграла компания «Стэк.ком», сообщает «Ведомости» со ссылкой на информацию сайта госзакупок.

Перевозчик планирует оснастить оборудованием для доступа в интернет 81 воздушное судно. Сообщается, что первые восемь Airbus 320 уже имеют систему Wi-Fi-доступа, остальные получат необходимое оборудование до декабря 2019 года.

По словам источника издания, стоимость безлимитного доступа на час составит 800 рублей, а на весь полет — 1000 рублей. Компания обещает скорость 10 мегабит в секунду.

Как рассказал «Ленте.ру» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, в настоящее время из российских авиакомпаний доступ в интернет на регулярных рейсах на узкофюзеляжных самолетах предоставляет только «Аэрофлот». «Хотя я уверен, что со временем и другие компании включат эту услугу. Оборудование сейчас позволяет предложить этот достаточно востребованный сервис при умеренных затратах на его приобретение и установку», — отметил эксперт.

На широкофюзеляжных дальнемагистральных судах «Аэрофлот» давно продает доступ в интернет: на Airbus 330 трафик стоит от 5 долларов за 10 мегабайт до 50 долларов за 150 мегабайт, на Boeing 777 — от 5 долларов за 10 мегабайт до 40 долларов за 100 мегабайт, говорится на сайте компании. Теперь эта услуга будет доступна и на других самолетах перевозчика.