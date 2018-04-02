«Аэрофлот» вошел в первую десятку рейтинга eDreams

«Аэрофлот» вошел в десятку ведущих глобальных авиаперевозчиков авторитетного международного пассажирского рейтинга от туристического агентства eDreams. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в «Ленту.ру». Он составлен на основании отзывов более чем 60 тысяч пассажиров по всему миру.

Отмечается, что перевозчик получил высокие оценки от иностранной пассажирской аудитории по четырем ключевым параметрам рейтинга: комфорт, регистрация на рейс, сервис на борту и цена билета.

«Позиция Аэрофлота в международном пассажирском рейтинге — это очередное свидетельство полноправного вхождения российской авиакомпании в глобальный топ премиальных перевозчиков, — заявил генедиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. — Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно совершенствуем сервис для пассажиров. Впереди у нас — новые задачи и свершения, приоритетные среди них — цифровые инновации».

«Аэрофлот» удостоен самых престижных международных премий за качество сервиса. В 2017 году компания подтвердила ранее присужденный рейтинг «четыре звезды» от британского агентства Skytrax и получила высшую оценку «пять звезд» от американской пассажирской ассоциации APEX. Крупнейший в мире сайт о путешествиях TripAdvisor признал «Аэрофлот» лучшей авиакомпанией Европы, а его бизнес-класс — лучшим в мире. Кроме того, в Китае российский перевозчик получил звание любимой иностранной авиакомпании по версии премии Flyer Award.

Туристическое онлайн-агентство eDreams со штаб-квартирой в одной из столиц мирового туризма Барселоне работает в 43 странах мира. Агентство ежегодно представляет свой рейтинг авиакомпаний. По итогам масштабного опроса в 2017 году «Аэрофлот» впервые вошел в престижный ТОП-10 от eDreams.

