«Аэрофлот» открывал продажу билетов по субсидируемым тарифам

«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы, а также рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

Речь идет о полетах на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет). Билеты по льготным ценам также будут доступны для инвалидов первой группы и их сопровождающих, инвалидов с детства второй и третьей группы.

Субсидии действуют на перелеты в период с 29 марта по 1 декабря 2018 года.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.

Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания «Аэрофлот» продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы так называемых «плоских тарифов». Билет по такому фиксированному тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока.

В компании подчеркивают, что программа «плоских тарифов» имеет «исключительно социальное значение и направлена на обеспечение доступного воздушного сообщения отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны».

