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«Аэрофлот» заявил о наличии показаний трех свидетелей инцидента с Успенской

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Любовь Успенская

Компания «Аэрофлот» сообщила, что располагает свидетельскими показаниями трех пассажиров рейса SU1762 Москва — Омск, с которого накануне за дебош была снята Любовь Успенская.

Ранее, 22 марта, авиакомпания «Аэрофлот» отказала в перелете певице Любови Успенской. «Госпожа Успенская при входе на борт воздушного судна в руках несла собаку. По просьбе бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, пассажирка оттолкнула сотрудника и попыталась пройти в салон самолета. Командир воздушного судна принял решение отказать в перевозке пассажиру. Кабинным экипажем был составлен рапорт о нарушении и взяты свидетельские показания у троих пассажиров. К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции, в сопровождении которых Любовь Успенская покинула борт», — говорится в сообщении авиакомпании. Из-за инцидента рейс, по данным перевозчика, был задержан примерно на час.

В авиакомпании подчеркнули, что, согласно правилам, перевозка животных осуществляется строго в специальных контейнерах или сумках-переносках. Вынимать животное из контейнера в пассажирском салоне во время полета запрещено. Также перевозчик отметил, что не существует установленных правил и регламентов, которые обязывают командира воздушного судна в подобных случаях выходить к пассажирам.

«Мы видим, что количество случаев, когда пассажир допускает на борту воздушного судна деструктивное поведение, не сокращается и авиадебоширы, сколько бы эту проблему ни обсуждали регуляторы и законотворцы, на протяжении длительного времени несли лишь номинальную ответственность. Сейчас авиакомпании, в первую очередь, этим занимается "Аэрофлот" решили довести вопрос, связанный с формированием нормативно-правовой базы, регламентирующей ответственность авиадебоширов, до логического завершения, то есть до формирования такой защищенности в правовом поле, когда за любым деструктивным поведением последует неминуемое наказание», — прокомментировал ситуацию с поведением пассажиров исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Он отметил, что, согласно новым предложениям, уровень ответственности для дебоширов может быть повышен по практически всем возможным правонарушениям. «Во-первых, предложено повысить уровень ответственности при деяниях, регламентируемых Кодексом об административных правонарушениях. Если сегодня, например, невыполнение законных требований командира воздушного судна предполагает штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей либо до 15 суток, то предложено увеличить штраф практически на порядок — от 30 до 50 тысяч рублей, что станет ощутимым наказанием для людей, склонных игнорировать требования командира. Кроме того, криминализован ряд действий, совершаемых на общественном транспорте. К примеру, если раньше были прецеденты, когда злоумышленники могли нанести серьезные побои до переломов, сотрясений и при этом не нести уголовной ответственности, то сейчас такая ответственность — вплоть до реального тюремного заключения — уже предусмотрена», — пояснил эксперт.

От также отметил, что в настоящее время постепенно формируется практика обращения перевозчиков в суд для защиты своих интересов в случае длительных задержек рейсов или внеплановой посадки, причиной которых становится деструктивное поведение пассажира. Авиакомпании уже неоднократно добивались возмещения причиненного ущерба, в том числе, рекордные иски с суммами от 600 до 800 тысяч рублей.

«После того, как вступят в силу черные списки и будут приняты положения об увеличенных штрафах для авиадебоширов, можно будет сказать, что с точки зрения законодательства авиакомпании и добросовестные пассажиры будут защищены. И дальше, хотя и не в одночасье пассажиры, в том числе, и бизнес-класса, поймут, что необходимо строго выполнять все правила авиакомпаний, и ситуация начнет улучшаться», — считает Олег Пантелеев. «Мы видим, что за последнее время пассажиры бизнес-класса, допускавшие деструктивное поведение на борту самолета, получали, мягко говоря, сомнительную известность. А один из самых громких случаев — с Алисой Аршавиной — обернулся тем, что перевозчик подал в суд, а госпожа Аршавина приняла решение в досудебном порядке полностью возместить причиненный авиакомпании ущерб. Это очень показательно», — отметил Олег Пантелеев.

Инцидент с Аршавиной произошел 6 января 2018 года на борту рейса SU1946 (Москва — Алматы) во время подготовки воздушного судна к взлету. Аршавина предпринимала попытки нарушить условия договора перевозки, отказывалась следовать правилам безопасности полетов и игнорировала правомерные требования членов кабинного экипажа. В результате командир воздушного судна принял решение о снятии с рейса деструктивной пассажирки. Задержка вылета составила более полутора часов. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа.

Благодаря инициативе ведущего российского авиаперевозчика в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. В сентябре 2017 года впервые в отечественной судебной практике деструктивный пассажир был приговорен к реальному сроку лишения свободы. С июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести «черные списки» нарушителей и отказывать им в перевозке.

В дополнение к правовым механизмам «Аэрофлот» применяет собственные меры воздействия на дебоширов. В марте 2018 года перевозчик объявил, что будет лишать часто летающих пассажиров элитного статуса в программе «Аэрофлот Бонус» за деструктивное поведение.

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