Алиса Аршавина оплатила понесенные «Аэрофлотом» из-за задержки рейса расходы

Алиса Аршавина полностью оплатила расходы «Аэрофлота», понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«После инцидента с Аршавиной в начале января "Аэрофлот" принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота". Тем самым Аршавина признала свою вину», — заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. Он подчеркнул, что авиакомпания добилась этого результата благодаря последовательной защите своих интересов.

«Это очередное подтверждение того, что «Аэрофлот» избрал верную стратегию борьбы с деструктивным поведением на борту, — заявил Владимир Александров. — Противодействуя нарушителям, мы защищаем право своих пассажиров на комфортные и безопасные авиаперевозки. Компания намерена и впредь бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса. Аэрофлот действует по простому принципу: правила поведения на борту распространяются на каждого пассажира, закон един для всех без исключения».

Инцидент с Аршавиной произошел 6 января 2018 года на борту рейса SU1946 (Москва — Алматы) во время подготовки воздушного судна к взлету. Аршавина предпринимала попытки нарушить условия договора перевозки, отказывалась следовать правилам безопасности полетов и игнорировала правомерные требования членов кабинного экипажа. В результате командир воздушного судна принял решение о снятии с рейса деструктивной пассажирки. Задержка вылета составила более полутора часов. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа.

«Аэрофлот» напоминает, что авиакомпания придерживается высочайших стандартов обеспечения безопасности полетов. Перевозчик жестко пресекает любые попытки нарушения правил поведения на борту и принимает все необходимые меры по привлечению к ответственности деструктивных пассажиров.

Благодаря инициативе ведущего российского авиаперевозчика в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. В сентябре 2017 года впервые в отечественной судебной практике деструктивный пассажир был приговорен к реальному сроку лишения свободы. С июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести «черные списки» нарушителей и отказывать им в перевозке.

В дополнение к правовым механизмам «Аэрофлот» применяет собственные меры воздействия на дебоширов. В марте 2018 года перевозчик объявил, что будет лишать часто летающих пассажиров элитного статуса в программе «Аэрофлот Бонус» за деструктивное поведение.