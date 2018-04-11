Компании группы «Аэрофлот» победили в главных номинациях премии «Крылья России»

Авиакомпании группы «Аэрофлот» стали победителями в пяти главных номинациях престижной национальной премии в области авиации «Крылья России», сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

Торжественная церемония награждения по итогам 2017 года состоялась 10 апреля в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр».

Флагман группы — «Аэрофлот» — признан лидером в трех номинациях: «Международные регулярные авиаперевозки», «Внутренние авиаперевозки в группе 1», «Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий». В последнем случае победитель определяется по итогам онлайн-опроса пассажиров.

Организаторы премии особо отметили устойчивое развитие дочерних компаний «Аэрофлота». В частности, лоукостер «Победа» завоевал титул авиакомпании года в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 2». «Эта премия — очередное подтверждение того, что с момента создания «Победа» стала органичной частью отечественной авиационной отрасли, обеспечив россиянам доступные полеты по беспрецедентно низким тарифам», — отметили в пресс-службе группы «Аэрофлот».

Дочерняя авиакомпания «Аврора», базирующаяся на Дальнем Востоке, вновь показала высокие результаты и стала лучшей в номинации «Авиаперевозки на региональных и местных маршрутах».

Национальная авиационная премия «Крылья России» основана в 1997 году. Ее задачи — привлечение внимания общественности к достижениям российских авиакомпаний, содействие в развитии профессионального сообщества, повышение престижа гражданской авиации России в глазах мирового авиационного сообщества и создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли.