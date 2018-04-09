Пользователи Tripadvisor вновь назвали «Аэрофлот» ведущей авиакомпанией Европы

Пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях Tripadvisor вновь назвали «Аэрофлот» ведущей авиакомпанией Европы. Перевозчик получил сразу четыре награды Tripadvisor Travellers’ Choice Award.

«Аэрофлот» второй год подряд признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor — глобальной компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке (CША).

Результаты анализа отзывов стали триумфальными для «Аэрофлота», который в этом году победил в категориях: «Ведущая авиакомпания Европы — выбор путешественников»; «Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников»; «Лучший бизнес-класс в Европе»; «Лучшая авиакомпания России».

«Очередное признание наших достижений по версии TripAdvisor Travellers’ Choice Award — это знак того, что невзирая на сложные внешние факторы, "Аэрофлот" продолжает укреплять свои позиции в мировой авиаотрасли — заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. — Премия TripAdvisor Travellers' Choice Award имеет для нас особую ценность, поскольку в роли судей выступают пассажиры — самое авторитетное жюри. Примечательно, что число наших наград в этом году возросло. Мы искренне благодарим наших пассажиров за лояльность».

Главный критерий присуждения премии TripAdvisor Travellers’ Choice Award — консолидированное мнение пользователей сайта, который в среднем посещают 455 млн уникальных пользователей в месяц.

«Мы с гордостью объявляем самые лучшие авиакомпании из представленных на глобальной платформеTripAdvisor, и отмечаем международных перевозчиков, которые предлагают непревзойденный сервис, включая "Аэрофлот", — заявил старший вице-президент и генеральный менеджер по авиакомпаниям TripAdvisor Брайан Зальцбург(Bryan Saltzburg). — Авиационная отрасль постоянно предлагает новые продукты и инновационные услуги, а пассажиры продолжают искать оптимальное предложение по сочетанию цена-качество. Наша награда отмечает перевозчиков, чей сервис превосходит ожидания пассажиров и неизменно получает высокие оценки».

Годом ранее «Аэрофлот» одержал победу в трех категориях, в том числе как «Ведущая авиакомпания Европы». Таким образом, с момента основания премии, «Аэрофлот» укрепляет свое положение как один из передовых авиаперевозчиков в мире.