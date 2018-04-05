«Аэрофлот» и МГЮА подписали соглашение о сотрудничестве

«Аэрофлот» во время проведения Московского юридического форума подписал соглашение о сотрудничестве с Московским государственным юридическим университетом имени Кутафина (МГЮА). Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам проведения совместных общественных и научно-образовательных мероприятий. Значимыми направлениями станет возможность прохождения студентами МГЮА практики в «Аэрофлоте», формирование на базе университета программ дополнительного профессионального образования для работников перевозчика, а также мероприятия по трудоустройству выпускников университета в крупнейшую российскую авиакомпанию.

Владимир Александров Фото: Дарья Голубович / «Лента.ру» 1 /6

Стороны планируют организовать взаимообмен аналитическими и справочными материалами, в том числе информацией о практике применения законодательства в области авиации, для дальнейшего использования в образовательной и научной деятельности.

«"Аэрофлот" придает особое значение вопросам кадрового состава. Сегодняшнее образованиедолжно учитывать интересы и потребности бизнес-сообщества.Подписанное соглашение является новым форматом сотрудничества авиакомпании с одним из ведущих вузов страны, нацеленным на обеспечение подготовки востребованных на рынке труда авиационной отрасли юристов высочайшего уровня», — отметил заместитель гендиректора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимир Александров. По словам топ-менеджера, МГЮА сможет стать площадкой для широких научных исследований в области права от узкоспециализированного законодательства об авиации, до гражданско-правового регулирования воздушных перевозок.