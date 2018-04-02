«Аврора» предложила пассажирам развлечься на борту

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», в тестовом режиме внедрила новую бесплатную услугу развлечений в воздухе — стриминговую систему AirFi Venus Box. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика, поступившем в «Ленту.ру».

AirFi Venus Box — современная развлекательная система высокоскоростной передачи мультимедиа контента на персональные устройства пассажиров. Пассажиры «Авроры» смогут воспользоваться развлекательными программами для просмотра во время полета на собственном ноутбуке, планшете или смартфоне.

Программа содержит более 100 фильмов зарубежного и отечественного производства, включая сериалы, ТВ-шоу, детский канал, новости, спортивную и автомобильную рубрики, видеоклипы, музыку, аудиокниги, журналы и популярные игры.

Для того, чтобы получить доступ к данной системе, пассажир должен подключить свой ноутбук, планшет или смартфон к бесплатному WiFi на борту воздушного судна.

Услуга будет предоставляться пассажирам на воздушных судах A319 и Q400 по всей маршрутной сети авиакомпании.

Aurora-AirFi реализуется «Авророй» совместно с голландской компанией AirFi BV.

