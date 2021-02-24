Названы самые активно потребляющие водку регионы России

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал самые активно потребляющие водку регионы России. Данные центра опубликовала газета «Известия».

Согласно данным, лидером по объемам потребления водки стала Сахалинская область — 12,4 литра на душу населения. За ней следует Магаданская область — там показатель равен 11,6 литрам. В пятерку входят Республика Коми (11,2 литра), Карелия (9,8 литра) и Чукотка (9,4 литра).

Отмечается, что в 2020 году изготовителями был зафиксирован феномен: легальное производство водки снизилось на 4,9 процента, а ее продажи через ЕГАИС выросли на 2 процента. По словам президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева, в 75 тысячах населенных пунктов России нет магазинов с лицензией на продажу спиртного, и водка продается в них нелегально.

Ранее сообщалось, что эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия» захотели более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году. Проект предлагает к 2024 году снизить объем продаж алкогольной продукции до 12 миллиардов литров, к 2027 году — до 9 миллиардов литров, к 2030-му — до 7 миллиардов литров.