В России выступили против введения онлайн-продажи алкоголя

Министерство внутренних дел России выступило против введения в стране онлайн-продажи алкогольных напитков. Об этом в четверг, 3 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на отрицательный отзыв на соответствующий законопроект Министерства финансов.

Как сообщает газета, в документе за подписью первого замглавы МВД Александра Горового отмечается, что действующие ограничения для оборота алкоголя доказали свою эффективность. В частности, ведомство ежегодно фиксирует снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Если же снять запрет на продажу алкоголя онлайн, то их количество вырастет, так как спиртное станет доступнее и население начнет активнее им злоупотреблять, полагают в МВД. Кроме того, в министерстве указали на риски продажи алкогольных напитков несовершеннолетним, возможное развитие нелегального рынка и на то, что доставка спиртного курьерами не гарантирует качества и безопасности продукции.

Издание со ссылкой на источник правительстве отмечает, что позиция МВД весьма серьезна, обоснована и подтверждена данными статистики, поэтому такой отзыв на законопроект способен заблокировать его продвижение. В пресс-службе Минпромторга изданию пояснили, что легализация онлайн-продаж алкоголя соответствует целям государственной политики, так как такой формат уже активно действует на теневом рынке, а в законопроекте заложены принципы контроля за данным видом деятельности. В свою очередь в Минфине уточнили, ведомство предлагает допускать к онлайн-продажам только компании с лицензиями, а торговля будет вестись только через из сайты. Контролировать их перечень будет Росалкогольрегулирование.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли представила новые предложения по легализации продажи алкоголя в интернете. В частности, члены организации предложили фиксировать информацию о времени и месте продажи с помощью онлайн-касс. Для этого они хотят использоваться облачные сервисы и QR-коды.

Дистанционная торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года для предотвращения оборота нелегальной продукции в интернете. Ограничение дистанционной торговли касается и ряда других товаров.