В России научились продавать алкоголь в интернете

Несмотря на активность Роскомнадзора, который блокирует сайты с дистанционной продажей спиртного, торговцы научились продавать алкоголь в интернете. В текущем году Group-IB оценила оборот «теневого» рынка в 2,5 миллиарда рублей, что на 19 процентов больше, чем год назад. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В 2018 году эксперты обнаружили около четырех тысяч сайтов, аккаунтов и групп в социальных сетях с дистанционной торговлей алкоголем, в 2019-м — порядка 2,5 тысячи.

Однако, указано в исследовании, их сокращение говорит не о снижении дистанционных продаж алкоголя, а о внедрении новых форматов. Самым популярным стала «миграция» торговцев в мессенджеры, где аккаунты используют для рекламы, контакта с покупателями и найма новых сотрудников. Только в Telegram удалось найти около 30 алко-каналов, некоторые из них с чат-ботами, с большим количеством подписчиков — от 20 до 50 тысяч.

Также найдены порядка 50 магазинов со спиртным в Instagram. Они предлагают алкоголь с доставкой по оптовым или сниженным ценам. Еще один способ используется в мобильных предложениях для покупки сувенирной продукции. Подарком к ним идут крепкие напитки. Эта схема популярна и у перекупщиков, которые продают купленную ранее легальную продукцию, и у торговцев контрафактом.

Выросли не только продажи алкоголя через интернет, но и спрос на них. Количество соответствующих запросов за год увеличилось на 34,6 процента. Средняя посещаемость ресурса, продающего алкоголь, составляет 200 пользователей в сутки, а средняя стоимость покупки — 1390 рублей.

Дистанционная продажа спиртного запрещена в России. Официально продавцы не имеют права распространять алкоголь в онлайне, из-за этого нелегальный рынок уверенно растет.

Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил о снижении нелегальных продаж алкоголя. Он указал, что, по данным Минздрава, потребление спиртного в стране сокращается, а легальные продажи, как свидетельствуют данные ЕГАИС, за год выросли на один процент.

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