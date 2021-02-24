В России выросло потребление водки

В 2020 году в России потребление водки выросло на два процента, до 4,9 литра на душу населения. К такому выводу пришли аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), сообщает РБК.

Среди регионов лидерами по потреблению стали Сахалинская (12,4 литра) и Магаданская (11,6 литра) области. Причем если в первом регионе зафиксирован рост на два процента, то во втором — падение на ту же величину.

Далее идет республика Коми (11,2 литра, плюс три процента), республика Карелия (9,8 литра, тот же показатель, что и год назад) и Чукотский автономный округ (9,4 литра, минус шесть процентов). Сильнее всего взлетело потребление водки в Калининградской области — сразу на 39 процентов, до 5,6 литра на человека.

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз объяснил, что удаленные от центра страны территории лидируют в рейтинге из-за проблем с логистикой. Чем сложнее доставлять в магазины региона нелегальную продукцию, тем выше в официальной статистике алкоголизация населения.

Рейтинг организации учитывает только данные государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, поэтому реальный уровень потребления крепкого алкоголя в стране гораздо выше.

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев, одновременно глава организации «Трезвая Россия» предложил усложнить доступ граждан к легальной алкогольной продукции крепостью выше 15 градусов, в том числе к водке. По его мнению, необходимо полностью запретить продажу товара в обычных супермаркетах.

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