Россиянам предложили усложнить доступ к водке

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил усложнить доступ граждан к алкогольной продукции крепостью выше 15 градусов, в том числе к водке. Он считает, что следует полностью запретить продажу товара в обычных продуктовых магазинах. Идею Хамзаев объяснил в письме главе Минпромторга Денису Мантурову, передает RT.

По его мнению, в настоящее время торговые площади с крепким алкоголем исполняют рекламную функцию. В том числе бутылки видят дети, с которыми родители пришли в супермаркет за покупками. В связи с этим, уверен член ОП, право на торговлю крепким алкоголем следует оставить только для специализированных торговых точек.

Хамзаев одновременно является главой «Трезвой России», это не первая его инициатива, направленная против продажи и рекламы алкоголя. В конце прошлого года он предлагал полностью запретить детское шампанское и другую имитирующую алкогольные напитки продукцию.

До этого он обращался к Мантурову с просьбой остановить продажу спиртного в России 1 и 2 января, поскольку именно в эти дни фиксируется рост числа алкогольных отравлений.

А в июле Хамзаев требовал взимать сбор в размере 30 процентов с прибыли от продажи алкоголя, что привело бы к увеличению его стоимости для конечного покупателя на 10 процентов. Вырученные таким образом деньги член ОП предлагал потратить на здравоохранение. В Минфине идею не поддержали.