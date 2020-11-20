Поставки водки в российские магазины оказались под угрозой: производители крепкого алкоголя предупредили правительство о возможных проблемах из-за новых обязательств по утилизации стеклянной тары. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

В письме бизнес описал сложности, с которыми может столкнуться в случае, если правительство решит перенести ответственность за переработку тары на ее изготовителей.

Рабочая группа под руководством вице-премьера, в которую входят представители министерств и профильных ассоциаций, должна решить, кто будет утилизировать упаковку. Сейчас этим занимается производитель товара, однако ответственность за утилизацию стеклянной тары хотят переложить на ее производителей. Им придется выбрать: перерабатывать упаковку или платить экологический сбор, оставляя утилизацию государству.

СПАП выступает против перекладывания ответственности на производителей тары. Новые обязательства скажутся на работе стеклянных заводов, производители столкнутся с нарушением сроков поставок бутылок, считают в союзе.

Ранее Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») водки и назвало лучшие бренды. По итогам исследования самой качественной дешевой водкой (стоимостью от 230 до 250 рублей за 0,5 литра) были признаны марки «Птичка синичка», «Северное золото», «Русская», «Северная земля» и «Кристалл».